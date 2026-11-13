Polizeischülerin (22) muss um den Traumjob kämpfen

Durch eine Intrige zweier Kolleginnen fand sich eine steirische Polizeischülerin auf der Anklagebank wieder. Sogar ihr Dienstvertrag wurde aufgelöst. Nach ihrem Freispruch kämpft die 22-Jährige nun um ihre Ausbildung zur Exekutivbeamtin.
Kürzlich stand, wie berichtet, eine steirische Polizeischülerin (22) vor Gericht, weil sie zwei Kolleginnen Schläge durch ihren Freund angedroht haben soll. Der Freispruch war glatt, denn die Richterin erkannte eindeutig, dass die beiden Kameradinnen der jungen Frau eines auswischen wollten. Trotz allem verlief der Strafprozess gegen die Schülerin nicht frei von weiteren Konsequenzen. Denn ihr Dienstvertrag wurde nicht verlängert, die Polizeischule konnte sie aufgrund der Vorwürfe nicht abschließen. Seitdem hängt sie trotz Freispruchs beruflich in der Luft.
Konkurrentinnen zu Geldstrafe verurteilt
Wegen Verleumdung der 22-Jährigen und falscher Beweisaussage standen vor wenigen Tagen nun ihre Kameradinnen vor dem Strafrichter. Sie wurden zu 10.800 bzw. 9000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da die beiden Beamtinnen Rechtsmittel eingelegt haben.
Was droht ihnen jetzt noch? „Dienstbehördliche Entscheidungen und Disziplinarverfahren knüpfen in der Regel an rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte an. Diese sind für die Dienstbehörde daher noch abzuwarten. Im Falle des Verdachts von disziplinären Verfehlungen ist jedoch davon auszugehen, dass im Anschluss auch disziplinäre Verfahren zu erwarten sind“, klärt Polizei-Sprecher Markus Lamb auf.
Ich bin positiv gestimmt, dass meine Mandantin ein faires Aufnahmeverfahren erhalten wird.
Anwalt Gerd Krassnig
Bild: Krassnig
Für Gerd Krassnig, Anwalt der freigesprochenen Ex-Schülerin, ist klar: „Die Verurteilung der beiden Angeklagten ist für meine Mandantin nicht nur ein Urteil, sondern die abschließende Wiederherstellung ihrer Reputation und ihres reinen Leumunds. Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, den Antrag auf Wiederaufnahme in den Polizeidienst abzusenden, und ich bin positiv gestimmt, dass meine Mandantin ein faires Aufnahmeverfahren erhalten wird.“
Polizei-Dienstbehörde ist nun am Zug
Fix ist die Wiederaufnahme dennoch nicht: „Auch wenn der bloße Antrag für sich alleine keine Garantie für eine Wiederaufnahme darstellt, so wäre eine solche unter Berücksichtigung aller vorliegenden Umstände von der Dienstbehörde inhaltlich zu prüfen“, sagt Polizei-Sprecher Lamb.
Im Sinne der Gerechtigkeit und einer fairen Beurteilung des Sachverhalts wäre die Wiedereinstellung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch ausdrücklich geboten.
Reinhold Maier, Polizist und FPÖ-Sicherheitssprecher
Unterstützung erhält die Steirerin auch von Polizist und FPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Maier: „Die Kündigung der genannten Kollegin erfolgte aufgrund einer falschen Beweisaussage. Im Sinne der Gerechtigkeit und einer fairen Beurteilung des Sachverhalts wäre ihre Wiedereinstellung daher nicht nur gerechtfertigt, sondern auch ausdrücklich geboten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.