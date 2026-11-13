Polizeischülerin (22) muss um den Traumjob kämpfen

Kürzlich stand, wie berichtet, eine steirische Polizeischülerin (22) vor Gericht, weil sie zwei Kolleginnen Schläge durch ihren Freund angedroht haben soll. Der Freispruch war glatt, denn die Richterin erkannte eindeutig, dass die beiden Kameradinnen der jungen Frau eines auswischen wollten. Trotz allem verlief der Strafprozess gegen die Schülerin nicht frei von weiteren Konsequenzen. Denn ihr Dienstvertrag wurde nicht verlängert, die Polizeischule konnte sie aufgrund der Vorwürfe nicht abschließen. Seitdem hängt sie trotz Freispruchs beruflich in der Luft.