Tiroler Getränkehändler rutscht in Millionenpleite

Fast zwei Millionen Euro Schulden

„Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, so Wolfgang Spiss vom KSV. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf etwas mehr als 1,9 Millionen Euro.