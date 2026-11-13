Tiroler Getränkehändler rutscht in Millionenpleite

Einmal mehr sorgt eine große Pleite für Aufregung in der Tiroler Wirtschaft. Über die Amber Beverage Austria GmbH mit Sitz in Ebbs im Bezirk Kufstein wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen befasste sich bisher mit dem Handel von Getränken. Neun Mitarbeiter bangen jetzt um ihre Zukunft.
In einer Aussendung informiert der Kreditschutzverband von 1870 (KSV), dass „uns über die Gründe dieser Insolvenz derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen“. Die genauen Ursachen werden erst noch in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben.
Den Antrag auf diese Eröffnung eines Konkursverfahrens habe das Unternehmen, das in Ebbs neun Mitarbeiter beschäftigt, selbst eingebracht.
Fast zwei Millionen Euro Schulden
„Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, so Wolfgang Spiss vom KSV. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf etwas mehr als 1,9 Millionen Euro.
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