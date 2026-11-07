Gedächtnislücken? Alzheimer immer früher erkennen

Laut der Expertin konnten Grazer Forschende zeigen, dass bestimmte Eiweißstoffe im Blut, Neurofilamente, Hinweise darauf geben können, wie das Gehirn altert. Zudem wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das Volumen des Hippocampus – eine für Alzheimer besonders relevante Hirnregion – präziser bestimmen lässt. „Ziel ist es, aus diesen Puzzleteilen ein immer genaueres Bild der Erkrankung zu erstellen und Veränderungen möglichst früh zu erkennen“, schließt die Neuropsychologin.