„Da schäme ich mich oft, ein Österreicher zu sein“

Mit seiner Ankündigung, bei Frankreichs Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, sorgte Judo-Legende Teddy Riner für Aufsehen. Der fünfmalige Olympiasieger ist freilich nicht der erste Sport-Star, der sich auf der politischen Bühne versucht. In Österreich war Liese Prokop, 1968 Olympia-Zweite im Fünfkampf, die erfolgreichste Sportlerin in der Politik. Ihr Ehemann Gunnar erklärt, wie ihr der Sport in der zweiten Karriere enorm half und was ihm an der heutigen Politik sauer aufstößt.
Gunnar betont: „Sie war es als frühere Spitzensportlerin gewohnt, hart zu arbeiten. Als Politikerin kam Liese 300 Tage im Jahr nach Mitternacht nach Hause. Das war für sie keine Belastung, sondern eine Selbstverständlichkeit.“
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