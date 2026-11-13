Auf Spurensuche: Wo steckt Ex-VSV-Boss Winkler?

Ganz Eishockey-Österreich ist von der Finanzpleite des VSV geschockt! Und viele fragen sich: Wo steckt eigentlich der ehemalige VSV-Geschäftsführer Martin Winkler? Die Führung der Adler sucht ihn, die „Krone“ begibt sich auf Spurensuche. Ein Vertrauter spricht. Und: Dieser Spieler soll von der Gehaltsliste runter. Sportlich macht VSV auch harte Zeiten durch. Das 0:3 im Derby gegen den KAC war die dritte Liga-Pleite in Folge – Coach Pierre Allard spricht über die Torflaute. Zudem hagelte es Anzeigen.