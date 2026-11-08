Männergesundheit: Schluss mit dem Aufschieben!

Bei der Prostatakrebs-Früherkennung spielt der PSA-Wert eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um ein Eiweiß, das in der Prostata gebildet wird und dessen Konzentration im Blut gemessen werden kann. Ein erhöhter Wert bedeutet nicht automatisch, dass Prostatakrebs vorliegt, kann aber Anlass für weitere Untersuchungen sein. Ob und wann ein Test sinnvoll ist, sollte im ärztlichen Gespräch unter Berücksichtigung der persönlichen Situation geklärt werden.