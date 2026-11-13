Per Gesetz! In der Lobau droht neues Massensterben

Es klingt absurd: Denn Umweltvorschriften sollten eigentlich dem Schutz von Lebewesen dienen. In der Unteren Lobau könnte das Nationalparkgesetz aber wieder zu einem Massensterben von Fischen führen. Anfang des Jahres waren 1000 Tiere – teils über zwei Meter lange Silberkarpfen – unter der geschlossenen Eisdecke qualvoll erstickt, weil der Wasserstand immer geringer wird, wir berichteten.