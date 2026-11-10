Prostatakrebs: Wir testen die falschen Männer!

Dazu gehöre eine aktive Einladung aller Männer von 50-70 Jahren durch die Sozialversicherung und die Qualitätssicherung durch ein nationales Screening-Register nach EU-Vorgaben. Das mache auch Nutzen und Kosten messbar. „Wir testen derzeit weitgehend die Falschen! Weniger als ein Drittel der 50-70 jährigen werden abgeklärt, aber mehr als jeder zweite Mann über 75. Das Mittel der Wahl wäre aber testen nach Risiko, also PSA-Untersuchungen im Intervall von 2-5 Jahren, dafür gezielt. Damit könnte man dem System nicht nur Geld sparen, es wäre auch gerechter.“