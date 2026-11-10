Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Früherkennung

Prostatakrebs: Wir testen die falschen Männer!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
10.11.2026 10:00
Auch die Krebshilfe ruft aktuell wieder dazu auf, einen Termin beim Urologen zur Früherkennung ...
Auch die Krebshilfe ruft aktuell wieder dazu auf, einen Termin beim Urologen zur Früherkennung von Prostatakarzinom auszumachen.(Bild: ghazii - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Die richtige Zielgruppe sind Männer zwischen 50 und 70 Jahren. Hier werden aber nur knapp ein Drittel getestet, während es bei den über 75-Jährigen jeder zweite ist. Experten fordern nun eine Aktualisierung der Screening-Maßnahmen – denn das kann Leben retten!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Frage ist längst nicht mehr, ob wir auf Prostatakrebs screenen, sondern wie: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, aus unkoordinierten PSA-Tests ein organisiertes, risikoadaptiertes Früherkennungsprogramm zu machen“, fordert Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien, AKH Wien. Vorbild ist das Brustkrebsscreening für Frauen, das bereist seit vielen Jahren etabliert ist. 

Zitat Icon

Wir müssen aus unkoordinierten PSA-Tests ein organisiertes, risikoadaptiertes Früherkennungsprogramm machen!

Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien, AKH Wien.

Bild: feelimage.at

Dazu gehöre eine aktive Einladung aller Männer von 50-70 Jahren durch die Sozialversicherung und die Qualitätssicherung durch ein nationales Screening-Register nach EU-Vorgaben. Das mache auch Nutzen und Kosten messbar. „Wir testen derzeit weitgehend die Falschen! Weniger als ein Drittel der 50-70 jährigen werden abgeklärt, aber mehr als jeder zweite Mann über 75. Das Mittel der Wahl wäre aber testen nach Risiko, also PSA-Untersuchungen im Intervall von 2-5 Jahren, dafür gezielt. Damit könnte man dem System nicht nur Geld sparen, es wäre auch gerechter.“

Häufigste Krebsart bei Männern

Mit 8152 Neuerkrankungen pro Jahr ist das Prostatakarzinom die häufigste Krebsart bei Männern – Tendenz steigend. Weltweit wird bis 2040 eine Verdoppelung der Krankheitsfälle erwartet. Für Österreich errechnet sich laut aktueller Krebsprognose ein Zuwachs von 45,9 Prozent bis 2045, das bedeutet dann fast 12.000 jährliche Neuerkrankungen. Der Grund sind steigende Lebenserwartung und die alternde Bevölkerung. Insgesamt leben geschätzte 70.000- 75.000 Männer in Österreich mit der Diagnose.

Warum? Weil gegenwärtig nicht das Risiko entscheidet, ob ein Mann alle erforderlichen Früherkennungsmaßnahmen erhält, sondern Wohnort, Bildung und Einkommen! Denn Männer, die besser informiert sind, eine bessere Ausbildung, Anbindung an ärztliche Leistungen haben und sich auch die Zeit nehmen können, organisieren sich Arzt- und Untersuchungstermine eher als Menschen, die diese Privilegien nicht haben.

Daher wurde im September eine nationale Konsensus-Initiative der MedUni Wien/AKH-Wien gestartet, deren Leiter Prof. Shariat ist. Ein umfangreiches Konsenspapier, das Kosten, Nutzen, moderne Maßnahmen, Evidenz, Qualitätskriterien, Leitlinien und vieles mehr enthält, erreichte die Behörden und sollte bereits 2027 umgesetzt werden, wenn es nach den Experten geht. Die Chancen stehen gut – im Interesse aller Männer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
10.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vitaminmangel?
Diese Mikronährstoffe pushen unser Immunsystem
Trost statt Trauer
Warum wir den 1. November zum Heilen brauchen
Angst, Leistungsdruck
Macht Schule unsere Kinder psychisch krank?
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Experte klärt auf
Parfum: Wohlgeruch oder Gesundheitsrisiko?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.048 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
120.921 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
96.804 mal gelesen
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
882 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
824 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
701 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Früherkennung
Prostatakrebs: Wir testen die falschen Männer!
Vorsorgeuntersuchungen
Männergesundheit: Schluss mit dem Aufschieben!
Forschungs-Schwerpunkt
Gedächtnislücken? Alzheimer immer früher erkennen
Termine einteilen
Jetzt schon den Vorsorgeplan für 2027 vorbereiten!
Faszinierende Zahlen
Blut ist das „Wunderwerk“ unseres Körpers

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf