Prostatakrebs: Wir testen die falschen Männer!

Die richtige Zielgruppe sind Männer zwischen 50 und 70 Jahren. Hier werden aber nur knapp ein Drittel getestet, während es bei den über 75-Jährigen jeder zweite ist. Experten fordern nun eine Aktualisierung der Screening-Maßnahmen – denn das kann Leben retten!
„Die Frage ist längst nicht mehr, ob wir auf Prostatakrebs screenen, sondern wie: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, aus unkoordinierten PSA-Tests ein organisiertes, risikoadaptiertes Früherkennungsprogramm zu machen“, fordert Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien, AKH Wien. Vorbild ist das Brustkrebsscreening für Frauen, das bereist seit vielen Jahren etabliert ist.
Wir müssen aus unkoordinierten PSA-Tests ein organisiertes, risikoadaptiertes Früherkennungsprogramm machen!
Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien, AKH Wien.
Bild: feelimage.at
Dazu gehöre eine aktive Einladung aller Männer von 50-70 Jahren durch die Sozialversicherung und die Qualitätssicherung durch ein nationales Screening-Register nach EU-Vorgaben. Das mache auch Nutzen und Kosten messbar. „Wir testen derzeit weitgehend die Falschen! Weniger als ein Drittel der 50-70 jährigen werden abgeklärt, aber mehr als jeder zweite Mann über 75. Das Mittel der Wahl wäre aber testen nach Risiko, also PSA-Untersuchungen im Intervall von 2-5 Jahren, dafür gezielt. Damit könnte man dem System nicht nur Geld sparen, es wäre auch gerechter.“
Mit 8152 Neuerkrankungen pro Jahr ist das Prostatakarzinom die häufigste Krebsart bei Männern – Tendenz steigend. Weltweit wird bis 2040 eine Verdoppelung der Krankheitsfälle erwartet. Für Österreich errechnet sich laut aktueller Krebsprognose ein Zuwachs von 45,9 Prozent bis 2045, das bedeutet dann fast 12.000 jährliche Neuerkrankungen. Der Grund sind steigende Lebenserwartung und die alternde Bevölkerung. Insgesamt leben geschätzte 70.000- 75.000 Männer in Österreich mit der Diagnose.
Warum? Weil gegenwärtig nicht das Risiko entscheidet, ob ein Mann alle erforderlichen Früherkennungsmaßnahmen erhält, sondern Wohnort, Bildung und Einkommen! Denn Männer, die besser informiert sind, eine bessere Ausbildung, Anbindung an ärztliche Leistungen haben und sich auch die Zeit nehmen können, organisieren sich Arzt- und Untersuchungstermine eher als Menschen, die diese Privilegien nicht haben.
Daher wurde im September eine nationale Konsensus-Initiative der MedUni Wien/AKH-Wien gestartet, deren Leiter Prof. Shariat ist. Ein umfangreiches Konsenspapier, das Kosten, Nutzen, moderne Maßnahmen, Evidenz, Qualitätskriterien, Leitlinien und vieles mehr enthält, erreichte die Behörden und sollte bereits 2027 umgesetzt werden, wenn es nach den Experten geht. Die Chancen stehen gut – im Interesse aller Männer.
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