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Bestätigt Trennung

Supermodel Tyra Banks: „Bin jetzt Single-Frau“

Society International
13.11.2026 08:50
Tyra Banks ist wieder zu haben: Das Topmodel ist Single und auf der Suche nach einem neuen Mann!
Tyra Banks ist wieder zu haben: Das Topmodel ist Single und auf der Suche nach einem neuen Mann!(Bild: APA/2024 Victoria's Secret)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Supermodel Tyra Banks spricht über ihr Leben als Single und ihre Rückkehr zum Daten. „Ich bin jetzt eine Single-Frau“, verkündet die 52-Jährige beim Radiosender „Hot 97“. „People“ zufolge war Banks zuletzt mit einem Geschäftsmann zusammen, hielt die Beziehung aber weitgehend privat. 

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Gefragt nach ihrer wichtigsten Lektion aus Beziehungen sagte die langjährige „America‘s Next Top Model“-Moderatorin: „Ich glaube, es ist nie zu spät, noch einmal von vorne anzufangen.“

„Fühle mich wieder feminin“
Sie sei nun 52 Jahre alt, Single, und habe mit dem Thema Dating eigentlich schon abschlossen gehabt. „Ich dachte mir: Ich habe meine Mutter, ich habe meinen Sohn und mir geht es gut.“ Diese Einstellung habe sie inzwischen geändert: „Jetzt fühle ich mich wieder feminin, gehe auf Dates – weißt du: Ich bin wieder dabei.“

Eigentlich hatte Tyra Banks mit Dates schon abgeschlossen. Jetzt ist das Topmodel aber wieder ...
Eigentlich hatte Tyra Banks mit Dates schon abgeschlossen. Jetzt ist das Topmodel aber wieder Single und freut sich über neue Männerbekanntschaften.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Eugene Gologursky)

Zur Frage, worauf sie bei Männern achte, sagte Banks, dass ihr Aussehen heute nicht mehr wichtig sei. Sie wünsche sich „einfach jemanden, der präsent ist“.

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Rund sieben Jahre soll Banks mit einem kanadischen Geschäftsmann liiert gewesen sein. Wann die Beziehung endete und was die Gründe für die Trennung waren, das ist nicht bekannt.

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