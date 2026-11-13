Supermodel Tyra Banks: „Bin jetzt Single-Frau“

„Fühle mich wieder feminin“

Sie sei nun 52 Jahre alt, Single, und habe mit dem Thema Dating eigentlich schon abschlossen gehabt. „Ich dachte mir: Ich habe meine Mutter, ich habe meinen Sohn und mir geht es gut.“ Diese Einstellung habe sie inzwischen geändert: „Jetzt fühle ich mich wieder feminin, gehe auf Dates – weißt du: Ich bin wieder dabei.“