Supermodel Tyra Banks: „Bin jetzt Single-Frau“

Supermodel Tyra Banks spricht über ihr Leben als Single und ihre Rückkehr zum Daten. „Ich bin jetzt eine Single-Frau“, verkündet die 52-Jährige beim Radiosender „Hot 97“. „People“ zufolge war Banks zuletzt mit einem Geschäftsmann zusammen, hielt die Beziehung aber weitgehend privat.
Gefragt nach ihrer wichtigsten Lektion aus Beziehungen sagte die langjährige „America‘s Next Top Model“-Moderatorin: „Ich glaube, es ist nie zu spät, noch einmal von vorne anzufangen.“
„Fühle mich wieder feminin“
Sie sei nun 52 Jahre alt, Single, und habe mit dem Thema Dating eigentlich schon abschlossen gehabt. „Ich dachte mir: Ich habe meine Mutter, ich habe meinen Sohn und mir geht es gut.“ Diese Einstellung habe sie inzwischen geändert: „Jetzt fühle ich mich wieder feminin, gehe auf Dates – weißt du: Ich bin wieder dabei.“
Zur Frage, worauf sie bei Männern achte, sagte Banks, dass ihr Aussehen heute nicht mehr wichtig sei. Sie wünsche sich „einfach jemanden, der präsent ist“.
Liebes-Aus nach sieben Jahren
Rund sieben Jahre soll Banks mit einem kanadischen Geschäftsmann liiert gewesen sein. Wann die Beziehung endete und was die Gründe für die Trennung waren, das ist nicht bekannt.
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