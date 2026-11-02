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Jetzt schon den Vorsorgeplan für 2027 vorbereiten!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
02.11.2026 06:30
Jetzt die Vorsorge für nächstes Jahr planen.
Jetzt die Vorsorge für nächstes Jahr planen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder Krebs – die meisten Krankheiten entstehen nicht von heute auf morgen. Viele entwickeln sich über Monate und Jahre hinweg, (leider) oft ohne Beschwerden zu verursachen. Daher sind Vorsorgeuntersuchungen so wichtig! 

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Bei Vorsorgeuntersuchungen oder Screenings geht es darum, mögliche Probleme schon früh zu erkennen oder sogar noch einzugreifen, bevor eine Erkrankung voll ausbricht. Daher fassen Sie sich ein Herz und machen Sie sich für das nächste Jahr Termine aus!

Diese Screenings machen Sinn
Grundsätzlich sollte niemand auf seine Vorsorgeuntersuchung bei seinem Hausarzt vergessen. Hier führt dieser nicht nur eine allgemeine Gesundheitskontrolle durch, es werden überdies Blutwerte, Blutdruck, Diabetes- sowie Herz-Kreislauf-Risiko unter die Lupe genommen.
Wichtig für die Herzgesundheit ist die vor allem auch Bestimmung der Cholesterinwerte und Triglyceride.

Lipoprotein(a) stellt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung einen Wert dar, der erst neuerdings genügend Aufmerksamkeit bekommt. Er zeigt einen genetischen Risikofaktor für Herzinfarkt an und muss meist nur einmal im Leben bestimmt werden.

Wann haben Sie das letzte Mal ein Ruhe-EKG gemacht? Bei dieser Untersuchung lassen sich Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern erkennen.
Männer sollten einen urologischen, Frauen einen gynäkologischen Check ausmachen. Ein jährlicher, bei manchen sogar halbjährlicher, Termin beim Zahnarzt sollte ebenfalls nicht vergessen werden.

Krebsvorsorge sollte nächstes Jahr auf Ihrer Liste stehen: Beginnen Sie im neuen Jahr mit Hautkrebskontrolle. Je nach Hauttyp kann diese jährlich erfolgen. Alle zwei Jahre sollte eine Mammografie, die wichtigste Früherkennung für Brustkrebs erfolgen. Spätestens ab 50 Jahren wird es Zeit, die Darmkrebsvorsorge mittels Koloskopie vornehmen zu lassen. Starke Raucher könnten 2027 ihre Lunge kontrollieren lassen.

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