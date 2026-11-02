Jetzt schon den Vorsorgeplan für 2027 vorbereiten!

Diese Screenings machen Sinn

Grundsätzlich sollte niemand auf seine Vorsorgeuntersuchung bei seinem Hausarzt vergessen. Hier führt dieser nicht nur eine allgemeine Gesundheitskontrolle durch, es werden überdies Blutwerte, Blutdruck, Diabetes- sowie Herz-Kreislauf-Risiko unter die Lupe genommen.

Wichtig für die Herzgesundheit ist die vor allem auch Bestimmung der Cholesterinwerte und Triglyceride.