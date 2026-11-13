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Eishockey-Hexer: „Ich hab Schmetterlinge im Bauch“

Eishockey
13.11.2026 05:30
Max Lagace, für viele der beste Goalie der Liga, ist bereit für sein 99ers-Comeback.
Max Lagace, für viele der beste Goalie der Liga, ist bereit für sein 99ers-Comeback.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der Champion der ICEHL kommt verstärkt aus der Eishockey-Länderspielpause: Die Nummer eins ist für das „Doppel“ am Freitag gegen Leader Bozen und Sonntag daheim gegen Budapest bereit!

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Max is back! Nur zwei der bisher 30 Spiele der ICEHL hat der kanadische „Hexer“ Max Lagace bisher im Tor der 99ers bestreiten können – nun aber sind seine Adduktoren heil, die privaten Probleme vergangen und er kann das Doppel in Bozen (Freitag) und mit Budapest (Sonntag daheim) kaum erwarten: „Für mich beginnt jetzt die Saison!“

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