Eishockey-Hexer: „Ich hab Schmetterlinge im Bauch“

Max is back! Nur zwei der bisher 30 Spiele der ICEHL hat der kanadische „Hexer“ Max Lagace bisher im Tor der 99ers bestreiten können – nun aber sind seine Adduktoren heil, die privaten Probleme vergangen und er kann das Doppel in Bozen (Freitag) und mit Budapest (Sonntag daheim) kaum erwarten: „Für mich beginnt jetzt die Saison!“