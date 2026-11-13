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Juwel nachnominiert

Rangnick muss gegen Irland auf ÖFB-Duo verzichten

Fußball International
13.11.2026 09:29
Alexander Prass steht Österreich gegen Irland nicht zur Verfügung.
Alexander Prass steht Österreich gegen Irland nicht zur Verfügung.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Im Nations-League-Spiel gegen Irland am Samstag (ab 20.45 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) muss er auf Xaver Schlager und Alexander Prass verzichten, wie der ÖFB am Freitag verkündete. Ein Youngster wurde unterdessen nachnominiert.

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Schlager und Prass fallen beide aufgrund von Muskelverletzungen im Oberschenkel aus. Beim Legionär von Nottingham Forest ist der rechte Oberschenkel betroffen, bei Prass der linke. Das Duo steht der ÖFB-Auswahl demnach im Match gegen Irland nicht zur Verfügung.

Yanik Spalt im Champions-League-Einsatz für den VfB Stuttgart.
Yanik Spalt im Champions-League-Einsatz für den VfB Stuttgart.(Bild: AP/Khalil Hamra)

Teamchef Rangnick hat deshalb Youngster Yanik Spalt nachnominiert. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt sein Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga feiern durfte, war bisher Teil des U21-Nationalteams. Der 19-Jährige absolviert aber bereits am Freitag das Abschlusstraining am ÖFB-Campus mit Rangnick und Co. 

Gruppensieg als Ziel
Anschließend reist das Team nach Linz, wo am Samstag das Duell gegen Irland wartet. Dort peilt die ÖFB-Auswahl die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang eins und damit die Rückkehr zu den europäischen Topnationen in Liga A unter Dach und Fach bringen.

Im ersten Duell mit Irland holte Österreich am 1. Oktober in Dublin nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Ob Prass und Schlager für das Israel-Match wieder zur Verfügung stehen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. 

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