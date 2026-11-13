Rangnick muss gegen Irland auf ÖFB-Duo verzichten

Gruppensieg als Ziel

Anschließend reist das Team nach Linz, wo am Samstag das Duell gegen Irland wartet. Dort peilt die ÖFB-Auswahl die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang eins und damit die Rückkehr zu den europäischen Topnationen in Liga A unter Dach und Fach bringen.