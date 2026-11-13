Rangnick muss gegen Irland auf ÖFB-Duo verzichten

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Im Nations-League-Spiel gegen Irland am Samstag (ab 20.45 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) muss er auf Xaver Schlager und Alexander Prass verzichten, wie der ÖFB am Freitag verkündete. Ein Youngster wurde unterdessen nachnominiert.
Schlager und Prass fallen beide aufgrund von Muskelverletzungen im Oberschenkel aus. Beim Legionär von Nottingham Forest ist der rechte Oberschenkel betroffen, bei Prass der linke. Das Duo steht der ÖFB-Auswahl demnach im Match gegen Irland nicht zur Verfügung.
Teamchef Rangnick hat deshalb Youngster Yanik Spalt nachnominiert. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt sein Startelf-Debüt für den VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga feiern durfte, war bisher Teil des U21-Nationalteams. Der 19-Jährige absolviert aber bereits am Freitag das Abschlusstraining am ÖFB-Campus mit Rangnick und Co.
Gruppensieg als Ziel
Anschließend reist das Team nach Linz, wo am Samstag das Duell gegen Irland wartet. Dort peilt die ÖFB-Auswahl die vorzeitige Fixierung des Nations-League-Gruppensiegs an. Mit einem Sieg in Linz gegen Irland würde die ÖFB-Auswahl schon vor dem abschließenden Match am Dienstag in Debrecen gegen Israel Endrang eins und damit die Rückkehr zu den europäischen Topnationen in Liga A unter Dach und Fach bringen.
Im ersten Duell mit Irland holte Österreich am 1. Oktober in Dublin nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Ob Prass und Schlager für das Israel-Match wieder zur Verfügung stehen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.
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