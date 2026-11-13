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Ausfälle dauern an

Spott für Microsoft: „Auf Brieftauben umgestellt“

Viral
13.11.2026 09:20
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Während Microsoft-Techniker fieberhaft an der Behebung der Probleme beim Zugriff auf die Office-365-Dienste arbeiten, wachsen Ärger und wirtschaftlicher Schaden bei betroffenen Unternehmen weltweit, die teilweise gelähmt sind. So mancher Angestellte sieht das aber durchaus positiv und freut sich schon auf ein „langes Wochenende“.

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Weltweit sind viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikationstool Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig.

Behebungsversuche bisher erfolglos
Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört. Darunter fanden sich KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic. Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der bisher ohne durchschlagenden Erfolg geblieben ist.

Kommunikationsprobleme bei Airlines
Die Auswirkungen zogen weite Kreise in der Wirtschaft. In einigen Unternehmen standen wichtige Geschäftsabläufe still, Fluggesellschaften mussten ihre Kundenkommunikation umstellen, Banken wichen auf alternative Systeme aus und in Australien kam es sogar zu Problemen bei medizinischen Behandlungen und Lieferketten.

Viele Betriebe sind durch die Probleme bei Microsoft derzeit „wie gelähmt“.
Viele Betriebe sind durch die Probleme bei Microsoft derzeit „wie gelähmt“.(Bild: AFP/SCOTT OLSON)

Ein Unternehmer aus der australischen Metropole Adelaide konnte wegen des Ausfalls von Microsoft Authenticator weder Rechnungen bearbeiten noch auf seine Buchhaltungssoftware zugreifen. Er beklagte, dass Tausende Dollar verloren gingen, weil Bestellungen nicht hereinkamen und Rechnungen nicht verschickt werden konnten. Schulen mussten den Unterricht teilweise einstellen, Fernunterrichtseinrichtungen waren betroffen und Schüler verloren während ihrer Abschlussprüfungen den Zugriff auf Lernmaterialien. Laut dem australischen TV-Sender ABC mussten einzelne Kleinbetriebe einen Tagesverlust von bis zu 30.000 australischen Dollar (ca. 18.000 Euro) verdauen.

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Manche Angestellte hoffen auf längere Ausfälle
Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Neben Spott und Häme im Internet äußern viele betroffene User in den Social Media die Hoffnung, dass die Probleme noch länger andauern und ihnen damit ein „langes Wochenende“ ermöglicht wird. Besonders bildhaft fiel der Spott eines Nutzers namens Nick Jacobs aus (siehe X-Posting unten). Weil Microsoft Outlook nicht mehr funktioniere, habe er nun auf Brieftauben umgestellt. Seine Nachricht an Kollegen: „Ich hoffe, diese Taube und das angehängte PDF finden Sie wohlauf.“ In einer Antwort merkte ein Follower an, er warte noch auf das Update für die „Tauben-Version 18.6.2.“

„Darf man offiziell nach Hause gehen?“
Auch der Vergleich mit einem unerwarteten schulfreien Tag wegen Schneefalls macht die Runde. Eine US-Juristin bezeichnete die Situation auf Bluesky als eine Art „Schneetag für Erwachsene“. Mehrere Internetnutzer forderten die Umbenennung von „Microsoft 365“ auf „Microsoft 364“, da man einen Tag an Produktivität verliere. Andernorts wurde die Störung zum Anlass genommen, gleich den Arbeitstag infrage zu stellen. „Wenn Outlook nicht innerhalb von 30 Minuten wieder funktioniert, darf man dann offiziell nach Hause gehen?“, fragte ein User scherzhaft. Ein anderer forderte alle Beschäftigten, die beruflich auf E-Mails angewiesen sind, kurzerhand zum Feierabend auf.

Selbst Unternehmen nutzten die Gelegenheit für Seitenhiebe. Der offizielle X-Account der Fast-Food-Kette Wendy‘s veröffentlichte einen spöttischen Kommentar, der die Microsoft-Störung mit den damaligen Schlagzeilen um Nvidia-Chef Jensen Huang verknüpfte. Andere Memes nahmen Microsofts intensive KI-Offensive aufs Korn und zeigen Entwickler, die angeblich ohne künstliche Intelligenz nicht mehr durch den Outlook-Code blicken.

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