Spott für Microsoft: „Auf Brieftauben umgestellt“

Manche Angestellte hoffen auf längere Ausfälle

Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Neben Spott und Häme im Internet äußern viele betroffene User in den Social Media die Hoffnung, dass die Probleme noch länger andauern und ihnen damit ein „langes Wochenende“ ermöglicht wird. Besonders bildhaft fiel der Spott eines Nutzers namens Nick Jacobs aus (siehe X-Posting unten). Weil Microsoft Outlook nicht mehr funktioniere, habe er nun auf Brieftauben umgestellt. Seine Nachricht an Kollegen: „Ich hoffe, diese Taube und das angehängte PDF finden Sie wohlauf.“ In einer Antwort merkte ein Follower an, er warte noch auf das Update für die „Tauben-Version 18.6.2.“