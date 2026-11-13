Dakota Johnson im coolen Rockstar-Style beim Date

Wer ist hier eigentlich der Rockstar? Dakota Johnson schwebt nach ihrer Trennung von Role Model mit Machine Gun Kelly auf Wolke sieben – und beweist beim jüngsten Date, dass sie ein echtes Rocker-Girl ist.
Das Versteckspiel hat bei Dakota Johnson und Machine Gun Kelly längst ein Ende, weshalb die beiden jetzt auch nach einem Besuch im Studio auf dem Weg zum feuerroten Maserati geknipst wurden. Und eines fällt auf: Die Schauspielerin macht als Rockstar-Freundin eine fantastische Figur.
Cool, cooler, Dakota
Denn während man den Ex von Megan Fox in Jeans, T-Shirt und roter Haube im lässigen Alltagslook fast übersehen könnte, sorgt der Look der 37-Jährigen für ordentlich Furore.
Im XXL-Mantel mit Tigermuster und ausladendem Fake-Fur-Kragen schaut Johnson nämlich aus, als wäre sie hier der Musik-Superstar. Zu dem Statement-Piece kombinierte Johnson schließlich schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt.
Johnson schwärmt über Sex mit MGK
Erste Liebes-Gerüchte zu Johnson und Machine Gun Kelly kamen bereits Ende des Sommers auf, als die Schauspielerin und der Musiker erstmals gemeinsam gesichtet wurden.
Vor Kurzem plauderte ein Insider dann gegenüber der „Daily Mail“ aus, dass es zwischen den Turteltäubchen ziemlich heiß zugehen soll – vor allem im Schlafzimmer. „Sie hat Freunden erzählt, dass sie eine großartige sexuelle Chemie haben und es der beste Sex ihres Lebens ist“, verriet dieser über Johnsons nicht ganz jugendfreie Schwärmerei. Der Sex mit dem Rocker sei demnach ein wahres „Feuerwerk“.
Mama Melanie Griffith ist begeistert
Die Romanze habe sich rasend schnell weiterentwickelt, weshalb es für die beiden längst mehr als ein Flirt sei, fuhr der Insider fort. Aber nicht nur Johnson ist hin und weg von ihrem Freund, auch ihre Mama Melanie Griffith habe der 36-Jährige längst von sich überzeugt. „Wenn er charmant sein will, kann er das absolut“, so die Quelle.
Dakota Johnsons Vorliebe für Musiker ist übrigens längst kein Geheimnis mehr. Die „Fifty Shades of Grey“-Darstellerin war fast acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert, bevor die Beziehung im Sommer 2025 in die Brüche ging. Danach turtelte die 37-Jährige einige Monate mit Musiker Role Model.
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