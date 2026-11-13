Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sex ihres Lebens“

Dakota Johnson im coolen Rockstar-Style beim Date

Society International
13.11.2026 08:51
Dakota Johnson wurde jetzt im lässigen Rockstar-Style beim Date mit Machine Gun Kelly erwischt.
Dakota Johnson wurde jetzt im lässigen Rockstar-Style beim Date mit Machine Gun Kelly erwischt.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer ist hier eigentlich der Rockstar? Dakota Johnson schwebt nach ihrer Trennung von Role Model mit Machine Gun Kelly auf Wolke sieben – und beweist beim jüngsten Date, dass sie ein echtes Rocker-Girl ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Versteckspiel hat bei Dakota Johnson und Machine Gun Kelly längst ein Ende, weshalb die beiden jetzt auch nach einem Besuch im Studio auf dem Weg zum feuerroten Maserati geknipst wurden. Und eines fällt auf: Die Schauspielerin macht als Rockstar-Freundin eine fantastische Figur.

Cool, cooler, Dakota
Denn während man den Ex von Megan Fox in Jeans, T-Shirt und roter Haube im lässigen Alltagslook fast übersehen könnte, sorgt der Look der 37-Jährigen für ordentlich Furore.

Dieser Style rockt: Dakota Johnson macht den Weg zum Maserati zum Laufsteg.
Dieser Style rockt: Dakota Johnson macht den Weg zum Maserati zum Laufsteg.(Bild: Viennareport)

Im XXL-Mantel mit Tigermuster und ausladendem Fake-Fur-Kragen schaut Johnson nämlich aus, als wäre sie hier der Musik-Superstar. Zu dem Statement-Piece kombinierte Johnson schließlich schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt.

Johnson schwärmt über Sex mit MGK
Erste Liebes-Gerüchte zu Johnson und Machine Gun Kelly kamen bereits Ende des Sommers auf, als die Schauspielerin und der Musiker erstmals gemeinsam gesichtet wurden. 

Die Schauspielerin traf sich mit Machine Gun Kelly im Studio.
Die Schauspielerin traf sich mit Machine Gun Kelly im Studio.(Bild: Viennareport)
Hingucker ist aber eindeutig ihr Mantel!
Hingucker ist aber eindeutig ihr Mantel!(Bild: Viennareport)

Vor Kurzem plauderte ein Insider dann gegenüber der „Daily Mail“ aus, dass es zwischen den Turteltäubchen ziemlich heiß zugehen soll – vor allem im Schlafzimmer. „Sie hat Freunden erzählt, dass sie eine großartige sexuelle Chemie haben und es der beste Sex ihres Lebens ist“, verriet dieser über Johnsons nicht ganz jugendfreie Schwärmerei. Der Sex mit dem Rocker sei demnach ein wahres „Feuerwerk“.

Mama Melanie Griffith ist begeistert
Die Romanze habe sich rasend schnell weiterentwickelt, weshalb es für die beiden längst mehr als ein Flirt sei, fuhr der Insider fort. Aber nicht nur Johnson ist hin und weg von ihrem Freund, auch ihre Mama Melanie Griffith habe der 36-Jährige längst von sich überzeugt. „Wenn er charmant sein will, kann er das absolut“, so die Quelle.

Lesen Sie auch:
US-Schauspielerin Dakota Johnson
Fotos von Treffen
Dakota Johnson soll Machine Gun Kelly daten
18.10.2026
Look mit Wow-Effekt!
Dakota Johnson lässt bei Premiere Dessous blitzen
25.09.2026

Dakota Johnsons Vorliebe für Musiker ist übrigens längst kein Geheimnis mehr. Die „Fifty Shades of Grey“-Darstellerin war fast acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert, bevor die Beziehung im Sommer 2025 in die Brüche ging. Danach turtelte die 37-Jährige einige Monate mit Musiker Role Model. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.11.2026 08:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Dakota Johnson
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Society International
Zu schnell unterwegs
Barbara Schöneberger muss Führerschein abgeben!
„Sex ihres Lebens“
Dakota Johnson im coolen Rockstar-Style beim Date
Bestätigt Trennung
Supermodel Tyra Banks: „Bin jetzt Single-Frau“
„Körperlich am Ende“
Gina Lisa muss bei Beauty-OPs Bremse ziehen
Heißer Auftritt
Jennifer Lopez heizte im sexy Netzbody allen ein
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf