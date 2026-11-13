Dakota Johnson im coolen Rockstar-Style beim Date

Mama Melanie Griffith ist begeistert

Die Romanze habe sich rasend schnell weiterentwickelt, weshalb es für die beiden längst mehr als ein Flirt sei, fuhr der Insider fort. Aber nicht nur Johnson ist hin und weg von ihrem Freund, auch ihre Mama Melanie Griffith habe der 36-Jährige längst von sich überzeugt. „Wenn er charmant sein will, kann er das absolut“, so die Quelle.