Kasper trifft zum 4:1, Detroit verliert dennoch

Marco Kasper hat in der National Hockey League sein erstes Saisontor angeschrieben, Detroit ging am Donnerstag (Ortszeit) in Florida aber erneut als Verlierer vom Eis. Die Red Wings lagen bei den Panthers nach dem Treffer des Kärntners Mitte des zweiten Drittels 4:1 voran, kassierten dann aber noch vier Gegentore zum 4:5. Detroit hält damit nun bei fünf Niederlagen in Serie. In der Eastern Conference bedeutet dies aktuell den 13. Rang unter 16 Teams.
Kasper hatte diese Woche nach eineinhalb Monaten Verletzungspause sein Comeback gegeben. In Sunrise bestritt er seinen erst dritten Saisoneinsatz. Weiter geht es für die Red Wings am Samstag bei Tampa Bay.
„Wir müssen sicher über diese Partie reden. Aber wir müssen das auch hinter uns bringen und uns sofort auf die nächste fokussieren“, sagte Kasper.
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