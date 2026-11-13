Bayern-Kicker vorzeitig vom Nationalteam abgereist

Nach der Niederlage gegen Italien (1:3) geht es für die Franzosen am Sonntag gegen die Türkei (ab 20.45 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) noch darum sich für das Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren. Die Mannschaft von Teamchef Zinedine Zidane muss dabei aber auf Abwehr-Säule Upamecano verzichten.