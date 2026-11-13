Bayern-Kicker vorzeitig vom Nationalteam abgereist

Frankreich muss im abschließenden Gruppenspiel in der Nations League auf Dayot Upamecano verzichten. Der Bayern-Kicker kehrt „aus persönlichen Gründen“ nach München zurück, heißt es vom Verband.
Nach der Niederlage gegen Italien (1:3) geht es für die Franzosen am Sonntag gegen die Türkei (ab 20.45 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) noch darum sich für das Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren. Die Mannschaft von Teamchef Zinedine Zidane muss dabei aber auf Abwehr-Säule Upamecano verzichten.
Kein Ersatz nominiert
Der 27-Jährige ist am Freitag vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist. Über eine Verletzung war nichts bekannt – vom Verband wurde schließlich kommuniziert, dass der Bayern-Kicker „aus persönlichen Gründen“ abreist und „nach München zurückkehrt“.
Weitere Hintergründe sind unterdessen nicht bekannt. „Mit Zustimmung des Trainers hat Dayot Upamecano das Mannschaftsquartier verlassen“, wurde vom Verband lediglich noch betont. Zidane verzichtete zunächst darauf, Ersatz für den Innenverteidiger zu nominieren.
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