Servicepauschalen: Kunden lassen viel Geld liegen

Beinahe jeder ist mit ihnen schon einmal in Berührung gekommen: Servicegebühren, auch – je nach Branche – getarnt unter anderen Wortkreationen wie Verwaltungskosten, Serviceentgelt, Bearbeitungsgebühr, usw. Sie begegnen uns bei Vertragsabschlüssen wie in Fitnessstudios, bei Handytarifen, Urlaubsbuchungen und Krediten. Die Krux an der Sache: Sie sind in vielen Fällen rechtswidrig, die Kunden haben ein Recht auf Rückerstattung!