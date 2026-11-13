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Geheimnis gelüftet!

SIE unterstützt Bill und Tom bei „Wetten, dass..?“

Society International
13.11.2026 09:44
Bill und Tom Kaulitz dürfen sich bei „Wetten, dass..?“ auf eine berühmte Unterstützung bei der ...
Bill und Tom Kaulitz dürfen sich bei „Wetten, dass..?“ auf eine berühmte Unterstützung bei der Außenwette freuen.(Bild: ZDF/Ariel Oscar Greith)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Countdown zum großen „Wetten, dass..?“-Comeback mit Bill und Tom Kaulitz läuft und ein Geheimnis zum Showklassiker wurde soeben gelüftet. Die Kaulitz-Zwillinge bekommen für die Außenwette nämlich berühmte Unterstützung.

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Auf wen sich die „Wetten, dass..?“-Fans freuen dürfen? Es ist Hazel Brugger! Die Schweizer Comedian übernimmt bei der Neuauflage der großen Samstagabendshow die Moderation der Außenwette, wie auf Instagram in einem witzigen Clip enthüllt wurde.

Hier sehen Sie das – zugegeben nicht ganz ernst gemeinte – Casting für den Moderator oder die Moderatorin der „Wetten, dass..?“-Außenwette:

Brugger auch schon 2023 dabei
Für die 32-Jährige eine Aufgabe, mit der sie gut vertraut ist. Denn echte Fans von „Wetten, dass..?“ wissen: Schon bei der letzten Ausgabe im Jahr 2023 stand sie Thomas Gottschalk bei seinem Abschied bei. 

Damals mussten acht Mitglieder des Seilziehclubs aus der Schweizer Stans-Oberdorf einen rund sieben Tonnen schweren Wagen mit 40 Personen innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter bergauf ziehen. Eine Neuauflage einer Wette, die bereits 1993 gezeigt wurde.

Hazel Brugger kehrt zu „Wetten, dass..?“ zurück und moderiert auch dieses Mal die Außenwette.
Hazel Brugger kehrt zu „Wetten, dass..?“ zurück und moderiert auch dieses Mal die Außenwette.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Außenwette sorgt für Staunen
Dass Bill und Tom Kaulitz auch bei ihrer „Wetten, dass..?“-Show nicht auf die Außenwette verzichten wollen, versteht sich fast von selbst. Denn diese ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Show – und sorgt bei den Fans wegen spektakulärer Herausforderungen und imposanten Aufnahmen immer für Staunen. 

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Wo die diesjährige Außenwette stattfinden wird und worum es sich dabei handeln wird, das wurde bislang allerdings noch nicht verraten. 

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