SIE unterstützt Bill und Tom bei „Wetten, dass..?“

Außenwette sorgt für Staunen

Dass Bill und Tom Kaulitz auch bei ihrer „Wetten, dass..?“-Show nicht auf die Außenwette verzichten wollen, versteht sich fast von selbst. Denn diese ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Show – und sorgt bei den Fans wegen spektakulärer Herausforderungen und imposanten Aufnahmen immer für Staunen.