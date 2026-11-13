Norwegen will russischen Sportlern Visa verweigern

Russlands Spitzensport sei eng mit den russischen Behörden und staatlichen Strukturen verknüpft. Daher könnte auch die Teilnahme von Athleten des Landes nicht losgelöst vom Krieg gegen die Ukraine betrachtet werden. Da jedoch das Internationale Olympische Komitee und mehrere Dachverbände zuletzt wieder den Weg für eine Rückkehr russischer Sportler freigemacht hatten, wolle Norwegens Regierung die Einreisebestimmungen weiter verschärfen, hieß es in einer Mitteilung.