Auto kracht mit voller Wucht gegen Lkw-Anhänger

Offensichtlich zahlreiche Schutzengel an Bord hatte der Lenker eines Pkw in der Tiroler Landeshauptstadt am späten Donnerstagabend. Er überlebte einen heftigen Crash gegen einen Sattelschlepper auf der A12 beinahe unverletzt. Die Rettung lieferte ihn in die Klinik ein.
Zu dem heftigen Auffahrunfall kam es am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr. Bei der Ausfahrt Innsbruck-West auf der Inntalautobahn A12 wurde dem Lenker die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis. Er prallte mit voller Wucht gegen einen Lkw.
Dabei geriet das Fahrzeug unter den Auflieger und wurde auf der Vorderseite komplett eingedrückt.
In Klinik eingeliefert
Obwohl das Auto ein Totalschaden ist und die Bilder anderes vermuten lassen würden, zog sich der Pkw-Lenker lediglich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten ihn in die Innsbrucker Klinik zur weiteren Behandlung ein. Er hatte bei dem Unfall offensichtlich mehrere Schutzengel an Bord.
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