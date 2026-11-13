Auto kracht mit voller Wucht gegen Lkw-Anhänger

In Klinik eingeliefert

Obwohl das Auto ein Totalschaden ist und die Bilder anderes vermuten lassen würden, zog sich der Pkw-Lenker lediglich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten ihn in die Innsbrucker Klinik zur weiteren Behandlung ein. Er hatte bei dem Unfall offensichtlich mehrere Schutzengel an Bord.