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Bin ich selbstbezogen, oder vielleicht Narzisst?

Gesund
05.11.2026 14:50
Wurden Sie als Narzisst(in) bezeichnet und fragen sich, ob da was dran sein könnte?
Wurden Sie als Narzisst(in) bezeichnet und fragen sich, ob da was dran sein könnte?(Bild: nicoletaionescu - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

In der heutigen Zeit begegnet einem der Begriff „Narzisst“ fast täglich – er ist ein beliebtes Schimpfwort geworden. Krone+ sprach mit einem Experten darüber, woran man erkennt, ob man selbst tatsächlich narzisstische Züge hat.

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Wer egoistisch handelt, andere dominiert oder sich gerne in den Mittelpunkt stellt, bekommt schnell das Etikett „Narzisst“ aufgedrückt. Besonders in sozialen Medien scheint die Diagnose oft schon festzustehen, bevor überhaupt genauer hingeschaut wurde. Gerade wenn eine Beziehung scheitert, ein Konflikt eskaliert oder eine Person fühlt sich dauerhaft nicht gesehen fühlt, steht schnell die Vermutung im Raum, der andere leide unter dieser psychischen Erkrankung.

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