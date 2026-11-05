Bin ich selbstbezogen, oder vielleicht Narzisst?

Wer egoistisch handelt, andere dominiert oder sich gerne in den Mittelpunkt stellt, bekommt schnell das Etikett „Narzisst“ aufgedrückt. Besonders in sozialen Medien scheint die Diagnose oft schon festzustehen, bevor überhaupt genauer hingeschaut wurde. Gerade wenn eine Beziehung scheitert, ein Konflikt eskaliert oder eine Person fühlt sich dauerhaft nicht gesehen fühlt, steht schnell die Vermutung im Raum, der andere leide unter dieser psychischen Erkrankung.