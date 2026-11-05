Beim Gegner spukt es – Sturm für Insider Favorit

Nach drei Spieltagen in der Europa League liegt Sturm mit vier Punkten auf Platz 19 und somit auf Play-off-Kurs. Heute Donnerstag (21) soll in Liebenau nach dem Sieg gegen Marseille der nächste Dreier gelingen. Zu Gast ist Celje – Ex-Sturm-Trainer Darko Milanic verrät der „Krone“, wie der slowenische Meister tickt.