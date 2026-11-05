Beim Gegner spukt es – Sturm für Insider Favorit

Nach drei Spieltagen in der Europa League liegt Sturm mit vier Punkten auf Platz 19 und somit auf Play-off-Kurs. Heute Donnerstag (21) soll in Liebenau nach dem Sieg gegen Marseille der nächste Dreier gelingen. Zu Gast ist Celje – Ex-Sturm-Trainer Darko Milanic verrät der „Krone“, wie der slowenische Meister tickt.
53 Spiele saß Darko Milanic von Juni 2013 bis September 2014 auf Sturms Trainerbank, als Spieler bestritt der ehemalige Verteidiger stolze 241 Partien für die Grazer. Seit Juni ist der Weltenbummler (England, Slowakei, Zypern, Vereinigte Arabische Emirate) in seiner Heimat zurück, trainiert wieder NK Maribor.
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