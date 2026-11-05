Wie ein Sprung vom Heuhaufen schmerzhaft endete

Die Strategie entpuppte sich als äußerst erfolgreich: Beim Kontroll-MRT nach vier Monaten war der Knorpel völlig neu aufgebaut. „Die Röntgenärztin war verblüfft und dachte, ich sei operiert worden, weil das Loch nicht mehr zu sehen war“, erinnert sich Christina, die zu dem Zeitpunkt schon nahezu beschwerdefrei war. „Die Heilung nahm einen Traumverlauf und es lag sicher auch ein wenig an der Blut-, bzw. an der Plasmaqualität der Patientin“, freut sich Dr. Zlöbl.