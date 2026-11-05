Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In U-Haft genommen!

Russell Brand: Schuldspruch wegen Vergewaltigung!

Society International
05.11.2026 16:16
Russell Brand verlässt am 3. November 2026 das Southwark Crown Court in London, während die ...
Russell Brand verlässt am 3. November 2026 das Southwark Crown Court in London, während die Geschworenen über die Urteile in seinem Vergewaltigungs- und Missbrauchsprozess beraten. Jetzt ist das Urteil gefallen.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand ist am Donnerstag vor einem Londoner Gericht wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden und muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Er wurde nach dem Urteil in U-Haft genommen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung wurde er freigesprochen. Richter Joel Bennathan kündigte die Urteilsverkündung mit Details zur Straflänge für Montag an. 

Ehefrau Laura begleitete ihn 
Brand, einst einer der bekanntesten britischen Fernsehmoderatoren und Ex-Mann der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry, hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Er erklärte, die Vorfälle seien entweder einvernehmlich gewesen, neu erfunden oder ausgeschmückt worden. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus und stärkte ihrem Ehemann dabei den Rücken.

Brand wurde von seiner Frau Laura Brand zur Urteilsverkündigung begleitet.
Brand wurde von seiner Frau Laura Brand zur Urteilsverkündigung begleitet.(Bild: AP/Thomas Krych)

Freunde und Kollegen hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm abgewandt, sagte Brand zuletzt laut PA. Der Vergewaltigung beschuldigt zu werden, sei „verheerend“. Als der Richter den Schuldspruch im Fall der Vergewaltigung verkündete, schloss Brand die Augen. Abgesehen davon reagierte er demnach kaum, als die Entscheidung der Jury verkündet wurde.

Staatsanwalt sieht „skrupellosen Sexualstraftäter“
Die Staatsanwaltschaft hatte den 51-Jährigen, der in den Filmen „Männertrip“ und „Arthur“ mitspielte, dagegen schwere charakterliche Mängel vorgeworfen. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualstraftäter“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. „Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte.“

Brands Ehefrau Laura verließ das Gericht, nachdem ihr Mann in U-Haft genommen wurde, alleine.
Brands Ehefrau Laura verließ das Gericht, nachdem ihr Mann in U-Haft genommen wurde, alleine.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Sechs Klägerinnen blieben anonym
Vor Gericht wurden die eindringlichen Aussagen der sechs Klägerinnen verlesen, denen Anonymität zusteht. Die Frauen kannten sich nicht, meldeten sich aber alle nach einer Fernsehdokumentation und Presseberichten im Jahr 2023 bei der Polizei, in denen anonyme Anschuldigungen anderer Frauen erhoben worden waren.

Brand wurde neben der Vergewaltigung im Jahr 2009 auch wegen sexueller Nötigung einer Frau 2004 in einer Londoner Bar verurteilt. Das Opfer gab an, er habe sie auf einer Party angesprochen und ihr an die Brüste gefasst. Auch in einem anderen Fall aus dem Jahr 2009 wurde er für schuldig befunden. Der Vorfall ereignete sich in Anwesenheit zweier Kollegen von Brand. Zudem gab eine Radiomitarbeiterin an, er habe sie in einem Wutanfall vor seinen Begleitern sexuell genötigt.

Berühmtheit für sexuelle Kontakte ausgenutzt
Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Die Ehe mit Katy Perry (42) dauerte nur 14 Monate. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

Lesen Sie auch:
Russell Brand wies die Gewaltvorwürfe gegen ihn vor dem Londoner Gericht zurück.
In 7 Fällen angeklagt
Russell Brand wies Gewaltvorwürfe zurück
28.10.2026

Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Vor Gericht räumte er auch ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.11.2026 16:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Katy Perry
Staatsanwaltschaft
SchuldspruchÜbergriffVergewaltigungUrteilFrauenSex
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
333.988 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
112.273 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
111.039 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3107 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
634 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
537 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Society International
In U-Haft genommen!
Russell Brand: Schuldspruch wegen Vergewaltigung!
Married At First Sight
Missbrauchsvorwürfe: Aus für Dating-Show jetzt fix
Fordert in Siegesrede
Republikaner: „Trump soll P. Diddy freilassen“
Designer packt aus!
Janet Jackson: Nippel-Entblößung war geplant!
„Muss ja einen geben“
Tom und Bill Kaulitz lästern frech über Gottschalk
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf