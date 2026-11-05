Russell Brand: Schuldspruch wegen Vergewaltigung!

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand ist am Donnerstag vor einem Londoner Gericht wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden und muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Er wurde nach dem Urteil in U-Haft genommen.
Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung wurde er freigesprochen. Richter Joel Bennathan kündigte die Urteilsverkündung mit Details zur Straflänge für Montag an.
Ehefrau Laura begleitete ihn
Brand, einst einer der bekanntesten britischen Fernsehmoderatoren und Ex-Mann der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry, hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Er erklärte, die Vorfälle seien entweder einvernehmlich gewesen, neu erfunden oder ausgeschmückt worden. Auch Brands Frau Laura sagte vor Gericht aus und stärkte ihrem Ehemann dabei den Rücken.
Freunde und Kollegen hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm abgewandt, sagte Brand zuletzt laut PA. Der Vergewaltigung beschuldigt zu werden, sei „verheerend“. Als der Richter den Schuldspruch im Fall der Vergewaltigung verkündete, schloss Brand die Augen. Abgesehen davon reagierte er demnach kaum, als die Entscheidung der Jury verkündet wurde.
Staatsanwalt sieht „skrupellosen Sexualstraftäter“
Die Staatsanwaltschaft hatte den 51-Jährigen, der in den Filmen „Männertrip“ und „Arthur“ mitspielte, dagegen schwere charakterliche Mängel vorgeworfen. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualstraftäter“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. „Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte.“
Sechs Klägerinnen blieben anonym
Vor Gericht wurden die eindringlichen Aussagen der sechs Klägerinnen verlesen, denen Anonymität zusteht. Die Frauen kannten sich nicht, meldeten sich aber alle nach einer Fernsehdokumentation und Presseberichten im Jahr 2023 bei der Polizei, in denen anonyme Anschuldigungen anderer Frauen erhoben worden waren.
Brand wurde neben der Vergewaltigung im Jahr 2009 auch wegen sexueller Nötigung einer Frau 2004 in einer Londoner Bar verurteilt. Das Opfer gab an, er habe sie auf einer Party angesprochen und ihr an die Brüste gefasst. Auch in einem anderen Fall aus dem Jahr 2009 wurde er für schuldig befunden. Der Vorfall ereignete sich in Anwesenheit zweier Kollegen von Brand. Zudem gab eine Radiomitarbeiterin an, er habe sie in einem Wutanfall vor seinen Begleitern sexuell genötigt.
Berühmtheit für sexuelle Kontakte ausgenutzt
Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Die Ehe mit Katy Perry (42) dauerte nur 14 Monate. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.
Bereits früher hatte Brand unter anderem durch Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Vor Gericht räumte er auch ein, früher von Sex besessen gewesen zu sein. Seine Popularität habe es ihm leicht gemacht, sexuelle Kontakte zu knüpfen. Rückblickend halte er dieses Verhalten für falsch.
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