Russell Brand: Schuldspruch wegen Vergewaltigung!

Staatsanwalt sieht „skrupellosen Sexualstraftäter“

Die Staatsanwaltschaft hatte den 51-Jährigen, der in den Filmen „Männertrip“ und „Arthur“ mitspielte, dagegen schwere charakterliche Mängel vorgeworfen. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualstraftäter“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. Die Taten hätten sich zu einer Zeit ereignet, in der Brands Popularität stark zugenommen habe. Die Gefühle der Frauen hätten ihn nicht interessiert. „Was für ihn an erster Stelle stand, war sein unstillbares Verlangen, das zu bekommen, was er wollte, und von wem auch immer er es wollte.“