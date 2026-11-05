Elf Punkte zurück: So sicher „lebt“ Sturms Trainer

In der Europa League will der SK Sturm am Donnerstag (21) gegen Celje einen Schritt Richtung möglicher Quali für die K. o.-Phase gehen. National setzte es zuletzt jedoch Rückschläge. Mit der „Krone“ sprach Sportchef Michael Parensen über die Arbeit von Trainer Fabio Ingolitsch, Gründe für das sportliche Wellental, die wertvolle Aktie Weinhandl und die eventuelle Neuansetzung so mancher Saisonziele im schwarz-weißen Graz.