Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!

„In diesen vier Fällen dürften Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert haben. In drei Fällen dürfte dies erfolgt sein, um die eigenen Eltern zu erschrecken. In einem Verdacht dürfte eine sogenannte Online-Challenge der Auslöser gewesen sein, mit dem Ziel, die Polizei bewusst in die Irre zu führen“, so das BK.