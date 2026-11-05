Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!

Ermittlungserfolge gibt es im Fall der präparierten Halloween-Süßigkeiten. Erste Fälle – nämlich vier von 21 gemeldeten – konnten mittlerweile von der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe geklärt werden. Die „Täter“ waren näher als gedacht.
Wie das Bundeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, hätten die Ermittlungsarbeiten innerhalb kürzester Zeit erste Ergebnisse gezeigt: Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich und zwei in der Steiermark konnten mittlerweile geklärt werden.
„In diesen vier Fällen dürften Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert haben. In drei Fällen dürfte dies erfolgt sein, um die eigenen Eltern zu erschrecken. In einem Verdacht dürfte eine sogenannte Online-Challenge der Auslöser gewesen sein, mit dem Ziel, die Polizei bewusst in die Irre zu führen“, so das BK.
Ein Verdächtiger über 14 Jahre alt
Eines der Kinder ist laut „Krone“-Informationen bereits über 14 Jahre alt – es ist somit strafmündig. Ermittelt wird wegen §298 StGB, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung – Strafrahmen: bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Es ist also KEIN Lausbubenstreich.
„Jeder Vorfall wird weiterhin ernst genommen“
Das BK betont jedoch ausdrücklich, „dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse keine pauschalen Rückschlüsse auf die übrigen Fälle zulassen. Jeder einzelne Vorfall wird weiterhin ernst genommen und sorgfältig untersucht“.
Bislang fast zwei Dutzend Fälle landesweit gemeldet
Mit Stand Donnerstag wurden in Summe bislang 21 Fälle von präparierten Süßigkeiten österreichweit gemeldet. Sieben Fälle wurden in der Steiermark gemeldet (Bezirke Leibnitz, Weiz, Gleisdorf und Murtal). Sechs weitere Fälle entfallen auf Niederösterreich (Bezirke Amstetten, Melk und Bruck an der Leitha). Oberösterreich meldete bislang vier Fälle (Bezirke Linz und Vöcklabruck), Wien drei sowie Salzburg einen Fall (Stadt Salzburg).
Das Internet dürfte jedenfalls eine „wesentliche Rolle“ spielen, sowohl was die Verbreitung der Warnmeldungen in der Causa betrifft, als aber auch vermeintliche Challenges, so die Ermittler der Soko „Treat“. Letzteres nicht nachmachen, lautet der eindringliche Appell.
Die Erhebungen in den übrigen Fällen laufen jedenfalls auf Hochtouren.
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