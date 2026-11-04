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Sieg gegen den Krebs

So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen

Adabei Österreich
04.11.2026 05:00
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Es begann alles mit ein harmlos scheinenden Untersuchung beim Hautarzt, als bei der Jazz Gitti heuer ein bösartiges Merkelzellkarzinom entdeckt wurde. Nach einer OP und einer Behandlung heißt jetzt offiziell aus ihrem Mund: „Ich bin krebsfrei!“ Bei ihrem „Krone“-Besuch spricht die Stimmungskanone offen über Sorgen, die erfolgreiche Therapie und ob sie Angst vor dem Tod hat.

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Es ist nicht nur für Fans ein erlösender Satz, wenn die Jazz Gitti sagt: „Ich bin krebsfrei!“ Denn die Diagnose war ernst, sie hatte ein Merkelzellkarzinom, einen bösartigen Hautkrebs, der heuer im Mai am rechten Ellenbogen entfernt wurde. Jetzt ist alles gut und sie zieht bei ihrem „Krone“-Besuch Bilanz.

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