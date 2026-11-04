So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen

Es begann alles mit ein harmlos scheinenden Untersuchung beim Hautarzt, als bei der Jazz Gitti heuer ein bösartiges Merkelzellkarzinom entdeckt wurde. Nach einer OP und einer Behandlung heißt jetzt offiziell aus ihrem Mund: „Ich bin krebsfrei!“ Bei ihrem „Krone“-Besuch spricht die Stimmungskanone offen über Sorgen, die erfolgreiche Therapie und ob sie Angst vor dem Tod hat.