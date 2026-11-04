So will Jazz Gitti anderen Betroffenen Mut machen

Es begann alles mit ein harmlos scheinenden Untersuchung beim Hautarzt, als bei der Jazz Gitti heuer ein bösartiges Merkelzellkarzinom entdeckt wurde. Nach einer OP und einer Behandlung heißt jetzt offiziell aus ihrem Mund: „Ich bin krebsfrei!“ Bei ihrem „Krone“-Besuch spricht die Stimmungskanone offen über Sorgen, die erfolgreiche Therapie und ob sie Angst vor dem Tod hat.
Es ist nicht nur für Fans ein erlösender Satz, wenn die Jazz Gitti sagt: „Ich bin krebsfrei!“ Denn die Diagnose war ernst, sie hatte ein Merkelzellkarzinom, einen bösartigen Hautkrebs, der heuer im Mai am rechten Ellenbogen entfernt wurde. Jetzt ist alles gut und sie zieht bei ihrem „Krone“-Besuch Bilanz.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.