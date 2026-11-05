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Keine Übersee-Rennen

Entzündung! ÖSV-Athlet verpasst den Weltcupstart

Ski Alpin
05.11.2026 05:57
Seit dieser Saison fährt der Lavanttaler Felix Hacker auf Rossignol-Skiern.
Seit dieser Saison fährt der Lavanttaler Felix Hacker auf Rossignol-Skiern.(Bild: zVg)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Nachdem er in der vorigen Saison sämtliche Weltcuprennen wegen einer Meniskus-Verletzung verpasst hatte, erlitt der Kärntner Speedfahrer Felix Hacker diesmal eine Gelenkkapselentzündung. Deshalb wird der 27-Jährige beim Speed-Saisonstart in den USA Ende November und Anfang Dezember fehlen. Zumal der 27-Jährige diesmal kein Fixticket hat.

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Nachdem er 2024/25 bereits 28 Weltcuppunkte geholt hatte, verlief die vorige Saison für Felix Hacker überhaupt nicht nach Wunsch. Beim Training zur Weltcup-Abfahrt in Gröden erlitt er einen Meniskuseinriss – und stand somit bei keinem einzigen Ski-Rennen auf höchster Ebene am Start. Anschließend biss er im Europacup durch, ehe er sich einem Eingriff im Knie unterziehen musste. „Eine kleine Operation, nichts Gravierendes“, betont Hacker.

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