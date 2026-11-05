Entzündung! ÖSV-Athlet verpasst den Weltcupstart

Nachdem er 2024/25 bereits 28 Weltcuppunkte geholt hatte, verlief die vorige Saison für Felix Hacker überhaupt nicht nach Wunsch. Beim Training zur Weltcup-Abfahrt in Gröden erlitt er einen Meniskuseinriss – und stand somit bei keinem einzigen Ski-Rennen auf höchster Ebene am Start. Anschließend biss er im Europacup durch, ehe er sich einem Eingriff im Knie unterziehen musste. „Eine kleine Operation, nichts Gravierendes“, betont Hacker.