Kuriose Szenen: Erst Klo, dann CL-Matchwinner

„Hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam“

Nach der Partie berichtete auch Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac von den Problemen rund um die Einwechslung des Griechen. „Das war ja schon ein bisschen kurios. Ich wollte ihn einwechseln und er war nicht da. Er war auf der Toilette“, sagte ein schmunzelnder Kovac und fügte hinzu. „Er hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam.“