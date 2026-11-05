Schlafenden im Auto verletzt: „Wollte sich rächen“

Auch eigenes Auto ein Totalschaden

Frau Rat hakt nach: „Hätten Sie zumindest vermuten können, dass er da drinnen ist?“ Der Serbe gibt zu: „Ja.“ – „Das war ein Riesenblödsinn, was Sie da gemacht haben. Sie haben auch ihr eigenes Auto ruiniert. Das ist ja auch ein Totalschaden“, rügt ihn die Richterin. Weil der Angeklagte aber Verantwortung übernimmt, unbescholten ist und bereit ist 500 Euro Schadensersatz zu zahlen, gibt es eine Diversion mit zwei Jahren Probezeit.