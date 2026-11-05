Wann Sie zur Begutachtung nicht allein hinmüssen

Wer eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension beantragt, muss zur medizinischen Begutachtung bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Für viele kann das ein belastender Termin sein. Seit September gibt es nun eine Neuerung: Man hat einen Rechtsanspruch darauf, eine Vertrauensperson mitzunehmen.