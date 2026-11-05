Achtung, Wildwechsel: Darf ich für Hasen bremsen?

Im Herbst steigt die Gefahr von Verkehrsunfällen – nicht nur durch die Punsch-Zeit, sondern auch durch schlechtere Sicht und Gefahren, mit denen man nicht immer rechnet. Wie schaut es etwa bei Wildtieren aus? Tatsächlich macht die Rechtssprechung da einen Unterschied, wie Autofahrer reagieren müssen.
Was, wenn ein Hirsch ins Auto hüpft? Oder ich für einen Hasen einen Auffahrunfall riskiere? Und was, wenn ich nach einem Unfall zur Beruhigung einen Schnaps trinke? Die beiden Kärntner Rechtsanwälte Karin Kostan und Sebastian Brunner beantworten im Rahmen unserer Check-dein-Recht-Serie wieder nicht alltägliche Fragen rund ums Thema Verkehrsunfall.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.