„Marc Marquez will einen Titel mehr als Rossi“

Damit würde er Giacomo Agostinis Rekord einstellen und hätte auch seinen langjährigen Erzrivalen überflügelt. „Marc Marquez will einen Titel mehr als Valentino Rossi holen“, ist sich Ex-Teamkollege Stefan Bradl sicher „Er schmeißt heuer alles rein. Und das, obwohl die neuerliche Schulter-Operation Spuren hinterlassen hat und auch das Alter nicht spurlos an ihm vorübergeht. Aber seine mentale Stärke ist beeindruckend.“