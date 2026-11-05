Wo sich die Zeller Eisbären noch verbessern müssen

Auf Tabellenplatz drei geht Eishockey-Zweitligist Zell am See in die Länderspielpause. Ein Rang, mit dem man im Pinzgau durchaus zufrieden sein kann. Cheftrainer Marcel Rodman nannte dennoch einige Stellen, an denen noch nachgeschraubt werden muss.
Die Spieler waren sich in der Sommervorbereitung einig, dass es bei den Zeller Eisbären wieder um den Titel in der Alps Hockey League gehen soll. Und das nahmen sich die Pinzgauer auch zu Herzen. Als Tabellendritter gehen die Blau-Gelben in die Länderspielpause. Zwischenzeitlich stellte man mit zehn ungeschlagenen Ligapartien einen neuen Klubrekord auf und grinste von der Tabellenspitze.
Wir haben gute Jungs, die auf und neben dem Eis abliefern.
Marcel RODMAN, Cheftrainer EK Zeller Eisbären
„Wir sind ein Gewinnerteam“, sagte Neo-Verteidiger Moritz Matzka. So sieht das auch Cheftrainer Marcel Rodman. „Wir haben gute Jungs, die auf und neben dem Eis abliefern“, schilderte der Slowene. Dennoch sei bei den Zellern, die die drittbeste Defensive der Liga vorweisen, nicht alles eitel Wonne.
Vertrag von Meistertrainer Rodman läuft in Zell am See aus
„Wir haben noch einige Dinge, die wir besser machen müssen. Ab und an machen wir uns das Leben selber schwer. Auch wenn wir Wege gefunden haben, die Spiele zu gewinnen“, meinte Rodman, dessen Name als Erfolgscoach die Runde macht. Der Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten läuft im Sommer aus. Noch sei man in keinerlei Gesprächen über eine Verlängerung. „Das haben wir zuletzt um diese Jahreszeit noch nie gemacht“, beruhigte Klubchef Patrick Schwarz.
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