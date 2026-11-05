Wo sich die Zeller Eisbären noch verbessern müssen

Vertrag von Meistertrainer Rodman läuft in Zell am See aus

„Wir haben noch einige Dinge, die wir besser machen müssen. Ab und an machen wir uns das Leben selber schwer. Auch wenn wir Wege gefunden haben, die Spiele zu gewinnen“, meinte Rodman, dessen Name als Erfolgscoach die Runde macht. Der Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten läuft im Sommer aus. Noch sei man in keinerlei Gesprächen über eine Verlängerung. „Das haben wir zuletzt um diese Jahreszeit noch nie gemacht“, beruhigte Klubchef Patrick Schwarz.