Bank in Frankreich verlor über 100 Mio. Euro

Angriff zog sich über mehrere Tage

Laut dem privaten, unabhängigen Rechercheur mit erheblichem Einfluss in der Kryptobranche ZachXBT, der eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 150 Untersuchungen, über 350 Millionen US-Dollar an zurückgeführten Vermögenswerten und 25 rechtlichen Erfolgen auf seine Fahnen heften kann, erfolgte der Angriff in zwei Wellen, die sich über mehrere Tage gezogen hätten.