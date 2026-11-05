4 Jahre Straflager für russische Oppositionelle

Kritik an Putin

Ihre Stiftung engagiere sich „für die Unterstützung unabhängiger russischer Medien im Exil, für Bildungsprojekte und für die Verteidigung der Rechte von Russen, die das Land verlassen haben, weil sie mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Putin-Regime nicht einverstanden sind“, erklärte sie. Sie gilt wie ihr Vater als scharfe Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin.