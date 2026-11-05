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Schanna Nemzowa

4 Jahre Straflager für russische Oppositionelle

Ausland
05.11.2026 15:07
Schanna Nemzowa im Jahr 2017: Die Tochter des 2015 ermordeten Kremlkritikers Boris Nemzow steht ...
Schanna Nemzowa im Jahr 2017: Die Tochter des 2015 ermordeten Kremlkritikers Boris Nemzow steht an der Spitze der deutschen Boris-Nemzow-Stiftung für Freiheit.(Bild: wikimedia.org/MSC/Kuhlmann)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein russisches Gericht hat die Oppositionelle Schanna Nemzowa in Abwesenheit zu vier Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Stiftung „negative Einschätzungen zu verschiedenen Ereignissen in der Russischen Föderation“ verbreitet haben. 

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Im April 2024 nahm das Justizministerium Moskau die von Nemzowa mitgegründete Stiftung in die Liste der ausländischen und internationalen Nichtregierungsorganisationen auf, deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Russischen Föderation als unerwünscht eingestuft wird. 

Zitat Icon

Die derzeitige russische Führung geht gegen alle Organisationen und Menschen vor, die sich gegen den Krieg aussprechen und die Ukraine unterstützen ...

Schanna Nemzowa

Nemzowa hat die Anschuldigungen der russischen Justiz gegen sie zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. In einem Kommentar für die Deutsche Welle meinte sie, dass der russische Machtapparat seine Anstrengungen intensiviere, unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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Kritik an Putin
Ihre Stiftung engagiere sich „für die Unterstützung unabhängiger russischer Medien im Exil, für Bildungsprojekte und für die Verteidigung der Rechte von Russen, die das Land verlassen haben, weil sie mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Putin-Regime nicht einverstanden sind“, erklärte sie. Sie gilt wie ihr Vater als scharfe Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin.

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