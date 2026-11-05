Astro-Star Gerda Rogers klagt Hass-Poster an

Vergleich über knapp 5000 Euro

Herr Rat legt dem Mann daher nahe, sich vielleicht doch noch mit dem Anwalt von Frau Rogers zu vergleichen. Der Versuch gelingt: Der angeklagte Mann erklärt sich bereit, die Behauptung zu unterlassen und 4909,80 Euro zu zahlen: „Es war mir eine große Lehre trotz allem“, zeigt sich der Wiener reuig.