Auch britische Zentralbank zieht Zinsschraube an

Ölpreise sanken vierten Tag in Folge

Derzeit weist der Trend bei den Ölpreisen nach unten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee und US-Öl WTI fielen am Donnerstag um je 0,5 Prozent. Brent notierte bei 94,19 Dollar (rund 83,60 Euro) je Barrel (159 Liter), WTI bei 87,30 Dollar (in etwa 78 Euro). Am Mittwoch hatte der Brent-Preis zeitweise rund zehn Prozent nachgegeben.

„Allerdings wird es künftig noch mehr Volatilität geben, da der Weg zu einer umfassenden diplomatischen Lösung zur Beendigung des Iran-Krieges nach wie vor mit vielen Unsicherheiten behaftet ist, während die globalen strategischen Reserven stark geschrumpft sind“, sagte June Goh, Ölanalystin bei Sparta Commodities.