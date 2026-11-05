Wie Reifendeponie in 12 Jahren verschwinden kann

Zuschütten oder Abtransportieren? Diese Frage stellt sich noch immer bei der Ohlsdorfer Reifendeponie. Wie berichtet, hat die Behörde dem Zuschütten grünes Licht erteilt. Die Gemeinde geht dagegen aber rechtlich vor. In der Bevölkerung gibt es kaum jemanden, der die Reifen unter der Erde sehen will. Der Großteil will sie aus dem Ort haben.