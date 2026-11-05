Wie Reifendeponie in 12 Jahren verschwinden kann

Mittlerweile ist die Ohlsdorfer Reifendeponie auch schon ein Fall für die Gerichte. Die Gemeinde geht gegen den Bescheid der Behörde vor, die das Zuschütten der seit vielen Jahren gelagerten Reifenberge genehmigt hat. Die Bevölkerung fordert einen Abtransport. Ein Unternehmer aus Pettenbach hat eine ganz andere Idee.
Zuschütten oder Abtransportieren? Diese Frage stellt sich noch immer bei der Ohlsdorfer Reifendeponie. Wie berichtet, hat die Behörde dem Zuschütten grünes Licht erteilt. Die Gemeinde geht dagegen aber rechtlich vor. In der Bevölkerung gibt es kaum jemanden, der die Reifen unter der Erde sehen will. Der Großteil will sie aus dem Ort haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.