Obduktion: Keine Anzeichen für Fremdverschulden

Weitere Untersuchungen geplant

Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes war nach dem Fund der Leiche mit Experten der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, zudem wurde die Gerichtsmedizin gerufen. Erst kurz vor Mitternacht sei die Leiche des Politikers in die Gerichtsmedizin gebracht worden, hieß es. Weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen stehen noch an, so die Staatsanwaltschaft.