Bombenalarm – Airbus muss in Wien landen

Besonders umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen gab es auch in Frankreich. Ein Linienflug von Dublin nach Rom musste auf dem französischen Militärflughafen Évreux, rund 100 Kilometer nordwestlich von Paris, landen. Dabei handelte es sich um einen Airbus A320 der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus. Die 151 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.