Bombenalarm – Airbus muss in Wien landen

Gleich mehrere Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge haben am Donnerstagvormittag in Europa für Aufregung gesorgt. Eine Maschine musste außerplanmäßig in Wien landen, auch ein weiterer Flug mit Ziel Schwechat war betroffen. In mehreren Ländern wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, Passagiere mussten teilweise in Sicherheit gebracht werden.
Ein Airbus A321 der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air musste aufgrund einer E-Mail mit einer abstrakten Drohung außerplanmäßig in Wien landen. Die Maschine war eigentlich von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs, musste ihre Reise jedoch unterbrechen.
Wie eine Zeugin vor Ort der „Krone“ berichtet, werden die Passagiere derzeit einzeln verhört und deren Gepäck geprüft. Es gebe derzeit lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle, dennoch gehe der Betrieb nach wie vor recht flott voran.
Auch gegen einen Flug von Helsinki nach Wien ging eine entsprechende Drohung ein. Die Verbindung wurde von der Fluggesellschaft Jettime im Auftrag von Finnair durchgeführt. Die Maschine landete laut Angaben der finnischen Airline dennoch planmäßig in Wien.
Mehrere Maschinen betroffen
Nicht nur Österreich war betroffen. Auch gegen einen Finnair-Flug von Helsinki nach Rom wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. Die italienische Luftwaffe eskortierte die Maschine sicher zu ihrem Zielort. Sie landete auf dem Flughafen Rom-Fiumicino.
In Bulgarien mussten gleich drei Flugzeuge wegen Bombendrohungen außerplanmäßig landen. Zwei Maschinen, die aus Kopenhagen beziehungsweise Madrid kamen, landeten in der Hauptstadt Sofia. Ein weiterer Flug aus London wurde nach Plowdiw umgeleitet.
Besonders umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen gab es auch in Frankreich. Ein Linienflug von Dublin nach Rom musste auf dem französischen Militärflughafen Évreux, rund 100 Kilometer nordwestlich von Paris, landen. Dabei handelte es sich um einen Airbus A320 der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus. Die 151 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.
Polizei-Großaufgebot in Salzburg
Am Donnerstagvormittag kam es zudem auch in Salzburg zu einem Großeinsatz der Polizei. Am Salzburger Flughafen stellte sich allerdings heraus, dass es sich ausdrücklich nicht um eine Bombendrohung handelte – der reguläre Betrieb konnte aufrechterhalten werden.
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