F1-Pilot fällt aus: Sorgen vor Brasilien-Rennen

Der Mexiko-Virus legt den nächsten Formel-1-Piloten flach: Nun hat es Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll erwischt.
In Mexiko-Stadt hatten in der vergangenen Woche Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes und die beiden Cadillac-Piloten Valtteri Bottas und Sergio Perez vor dem Rennen aus gesundheitlichen Gründen zeitweise aussetzen müssen.
In Brasilien muss nun Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll den Medientag am Donnerstag auslassen.
Er erhole sich „weiter von einer in Mexiko zugezogenen Virusinfektion“, teilte sein Rennstall mit. „Es geht ihm wieder gut, und wir sind zuversichtlich, dass er am Freitag ins Fahrerlager zurückkehren wird.“
Leclerc im Babyglück
Aus erfreulichen Gründen hingegen wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc vom Medienterminen freigestellt. Nach der Geburt seiner Tochter Bianca am Dienstag ist der Monegasse erst am Freitag zum Trainingsstart in Interlagos wieder dabei.
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