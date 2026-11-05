ÖFB-Juwel glänzte beim Debüt in der Königsklasse

Der Vorarlberger Yanik Spalt lief zuletzt gegen Galatasaray Istanbul erstmals für den VfB Stuttgart in der Champions Leage auf, dafür heimste der rot-weiß-rote Mittelfeldallrounder großes Lob von „Schwaben“-Coach Sebastian Hoeneß ein. Und auf weitere Einsätze darf der 19-Jährige jetzt auch hoffen.
Der deutsche Bundesligist VfB Stuttgart zog am Dienstag in der Türkei bei Galatasaray Istanbul mit 0:2 den Kürzeren, ein Ländle-Kicker durfte sich da aber trotzdem gewaltig freuen! Denn der 19-jährige ÖFB-U21-Teamspieler Yanik Spalt debütierte ab der 18. Minute in der „Königsklasse“ – im Mittelfeldzentrum der Schwaben. Und der Youngster aus Nüziders machte seine Sache dort ausgesprochen gut.
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