ÖFB-Juwel glänzte beim Debüt in der Königsklasse

Der deutsche Bundesligist VfB Stuttgart zog am Dienstag in der Türkei bei Galatasaray Istanbul mit 0:2 den Kürzeren, ein Ländle-Kicker durfte sich da aber trotzdem gewaltig freuen! Denn der 19-jährige ÖFB-U21-Teamspieler Yanik Spalt debütierte ab der 18. Minute in der „Königsklasse“ – im Mittelfeldzentrum der Schwaben. Und der Youngster aus Nüziders machte seine Sache dort ausgesprochen gut.