Trumps Republikanern droht ein „blaues Wunder“

Der Kongress besteht aus zwei politischen Kammern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Sie sind im Kern vergleichbar mit dem Nationalrat und dem Bundesrat in Österreich. Im Repräsentantenhaus stehen alle 435 Sitze für eine Amtszeit von zwei Jahren zur Wahl. Im Senat wird turnusmäßig rund ein Drittel (35 von 100 Sitzen) neu besetzt. Die Amtszeit beträgt ganze sechs Jahre.