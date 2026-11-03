Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liveticker US-Midterms

Trumps Republikanern droht ein „blaues Wunder“

US-Wahl 2024
03.11.2026 20:00
Gewinnen die Demokraten beide Kammern, würde Trump zu einer „lahmen Ente“ werden – und kaum noch ...
Gewinnen die Demokraten beide Kammern, würde Trump zu einer „lahmen Ente“ werden – und kaum noch Gesetze auf dem traditionellen Weg durchbringen.(Bild: Krone-Collage/AP/Charlie Riedel, AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht sind Millionen US-Amerikaner aufgerufen, einen neuen Kongress zu wählen. Während es ziemlich fix scheint, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen, gestaltet sich das Rennen um den Senat laut Umfragen enger. Verfolgen Sie sämtliche Entwicklungen im „Krone“-Liveticker. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
  • Die Ausgangslage: Die Demokraten müssen mindestens vier Sitze im Senat hinzugewinnen, um die Kammer mithilfe zweier unabhängiger Senatoren (Bernie Sanders und Angus King) zu erobern.
  • Spannend wird zu beobachten sein, ob US-Präsident Donald Trump eine Niederlage akzeptiert. In den USA wird bei den Midterms die Politik der aktuellen Regierung in der Regel „abgestraft“. 
  • Das letzte Wahllokal schließt um 7 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit in Alaska. Trends sollten bis dahin erkennbar sein.
  • Umfragen zufolge droht den Republikanern in beiden Kammern eine „blaue Welle“. Die Demoskopen in den USA haben es jedoch besonders schwer, Trump-Wähler zu erreichen. Dementsprechend unzuverlässig waren die Umfragen in den vergangenen Jahren. 

Alle Entwicklungen im „Krone“-Liveticker:

Was wird gewählt?
In den USA wird bei den Midterms (Zwischenwahlen) der Kongress neu gewählt. Im ganzen Land finden zeitgleich Hunderte Direktwahlen statt. Es werden also Kandidaten gewählt und keine Listen. 

Der Kongress besteht aus zwei politischen Kammern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Sie sind im Kern vergleichbar mit dem Nationalrat und dem Bundesrat in Österreich. Im Repräsentantenhaus stehen alle 435 Sitze für eine Amtszeit von zwei Jahren zur Wahl. Im Senat wird turnusmäßig rund ein Drittel (35 von 100 Sitzen) neu besetzt. Die Amtszeit beträgt ganze sechs Jahre.

Lesen Sie auch:
Bei den Zwischenwahlen am 3. November drohen Trumps Republikanern ihre bisherigen Mehrheiten im ...
Alles zu den Midterms
Republikanern droht Verlust der Kongressmehrheit
09.10.2026
Krone Plus Logo
Schicksalswahl in USA
Midterms: Amerika vor der politischen Zerreißprobe
23.10.2026

Zusätzlich zu den Kongresssitzen werden bei den diesjährigen Zwischenwahlen auch die Gouverneursposten in 36 US-Bundesstaaten sowie zahlreiche regionale Ämter (Bürgermeister, Sheriffs und Co.) neu vergeben. Die politische Landkarte kann sich somit drastisch verändern.

Die Zwischenwahlen sind der wichtigste Stimmungstest während der Amtszeit eines Präsidenten – obwohl er nicht am Stimmzettel steht. Ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus oder gar in beiden Kongresskammern würde den 80-jährigen Trump zur „lame duck“ (lahmen Ente) machen. Die Demokraten könnten seine Vorhaben dann blockieren und womöglich ein drittes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Wahl 2024
03.11.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.685 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
167.577 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
99.634 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1018 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
684 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
621 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr US-Wahl 2024
Wer zahlt, schafft an?
Dunkle Geldquellen fluten Trumps Wahlkampf
Rückschlag vor Wahl
„Verheerende Folgen“ – Richter bremst Trump
Ebbt „blaue Welle“ ab?
Trump schwächelt – doch Demokraten droht Debakel
Nach Trump-Sieg
Dorf verscherbelt Häuser an enttäuschte US-Wähler
Schweigegeldzahlungen
Trump-Prozess: Anklage offen für Stopp bis 2029
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf