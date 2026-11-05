Für Pleite in der Königsklasse gibt es 2000 Euro

Der Traum von der Champions League ist im Volleyball weniger groß als man glauben möchte. Denn viel Geld ist nicht zu holen. Man muss als Klub schon fast froh sein, ausgeglichen zu bilanzieren. Darüber hinaus braucht es bei Hartberg, das am Donnerstag nach Kaposvar muss, viel Flexibilität. Darum ist auch die Fanreise geplatzt.
Außer Spesen nichts gewesen! Besser könnte man die Champions League im Volleyball wohl nicht beschreiben.Von Prämien wie im Fußball kann man nämlich nur träumen. Dort hat der LASK mit Erreichen der Gruppenphase zumindest knapp 30 Millionen Euro eingenommen.
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