Trump-Clan jetzt im Visier: „Holt euch Anwälte!“

„Sie werden neue Wälder pflanzen müssen für all die Vorladungen, die wir ausdrucken“, drohte der demokratische Senator Ed Markey auf X. Amtskollege Ron Wyden schrieb lediglich: „Vorladungen!“ Denn auch die Wähler haben offenkundig die Schnauze voll von Trump und seinen umstrittenen Agenden. Krieg, Korruption und eine Kostenexplosion kommen in der breiten Masse wenig überraschend nicht gut an. Wie die „Krone“ ausführlich in der Wahlnacht berichtete, haben die US-Bürger für einen „blauen Tsunami“ gesorgt und die Mehrheiten in beiden politischen Kongresskammern deutlich zugunsten der Demokraten verschoben.