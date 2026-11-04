So bleibt die ganze Familie schnupfenfrei

Selen: Selen trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Es ist unter anderem in Fisch, Eiern und Fleisch enthalten. Auch pflanzliche Quellen können beitragen, wobei der Gehalt je nach Lebensmittel und Anbaubedingungen variiert.

Eiweiß: Proteine sind unter anderem für den Aufbau und die Erneuerung von Gewebe sowie für zahlreiche Bestandteile der Immunabwehr notwendig. Gute Quellen sind Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Tofu und andere Sojaprodukte.