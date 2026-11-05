Arbeiter in Künette bis zum Hals verschüttet

Schwierige Bergung

Laut ersten Informationen wurde der Landwirt bis zum Hals verschüttet. Feuerwehrleute waren rund zehn Minuten damit beschäftigt, den Bewusstlosen mit Schaufeln auszugraben. Er musste noch vor Ort reanimiert werden, kam mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg.