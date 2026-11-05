Ukraine-Gespräche: Meloni fordert klare EU-Linie

Die Europäische Union muss nach Ansicht der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rasch klären, wer sie bei Verhandlungen über die Ukraine vertritt und mit welchem Mandat.
In einem Schreiben an EU Ratspräsident Antonio Costa forderte Meloni, das Thema beim informellen EU Gipfel in Dublin zu beraten. Beim Europäischen Rat im Dezember soll anschließend eine formelle Entscheidung getroffen werden.
Dabei solle auch eine Abstimmung mit Großbritannien, Norwegen und weiteren interessierten europäischen Partnern erfolgen. „Andernfalls laufen wir Gefahr, Europa im Verhandlungsprozess zur Bedeutungslosigkeit zu verurteilen“, warnte die Ministerpräsidentin. Sie hoffe, dass Costa das Thema zu einer seiner Prioritäten mache, und sicherte ihm Unterstützung zu.
Italien bereitet neues Hilfspaket für die Ukraine vor
Die Vielzahl unterschiedlicher Initiativen und Gesprächsformate mit wechselnden Teilnehmern lasse die Europäer bei der Bewältigung eines der schwierigsten außenpolitischen Themen ihrer Länder wenig glaubwürdig erscheinen, kritisiert sie.
Ein uneinheitliches Auftreten der EU spiele letztlich jenen in die Hände, die an einer Fortsetzung des Krieges interessiert seien. Dies sei angesichts der Menschenleben und der Zukunft der europäischen Sicherheit nicht hinnehmbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.