Ukraine-Gespräche: Meloni fordert klare EU-Linie

Dabei solle auch eine Abstimmung mit Großbritannien, Norwegen und weiteren interessierten europäischen Partnern erfolgen. „Andernfalls laufen wir Gefahr, Europa im Verhandlungsprozess zur Bedeutungslosigkeit zu verurteilen“, warnte die Ministerpräsidentin. Sie hoffe, dass Costa das Thema zu einer seiner Prioritäten mache, und sicherte ihm Unterstützung zu.