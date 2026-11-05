Wie Como vom Pleiteklub zum „FC Hollywood“ wurde

„War kein Prohaska oder Schachner“

Und das weiß kaum einer so genau, wie Dieter Mirnegg. Der Linksverteidiger wechselte 1981 zu Como, erlebte als einziger Legionär im Kader eine der wenigen Saisonen des Klubs in der Serie A mit. „Wir waren damals ein Ausbildungsverein von Inter Mailand. Eine junge Truppe in einem kleinen Verein, wo jeder eigentlich nur den Sprung nach oben schaffen wollte“, erzählt der heute 72-Jährige von seinem kurzen Intermezzo in der Lombardei, dass nur einem Jahr und 15 Einsätzen auch wieder schnell vorbei war. „Das hat nicht gepasst. Sie haben sich sicher auch mehr erwartet von mir. Damals haben auch Herbert Prohaska und Walter Schachner in Italien gespielt, davon war ich leider weit entfernt“, lacht der Kärntner.